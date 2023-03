Migranti, è allarme Tunisia, i fatti stanno dando ragione alla Meloni. E la sinistra va in tilt (Di lunedì 27 marzo 2023) Solo a sinistra fanno finta di non vedere e di non sentire. L’arrivo massiccio di Migranti dalla Tunisia è la vera emergenza. Arrivi in massa ampiamente previsti dal premier Meloni. Partecipando al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, il presidente del Consiglio aveva lanciato l’allarme, invitando i presenti al summit ad accendere i riflettori sulla crisi economica nel paese nordafricano. Meloni aveva fatto appello al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per l’erogazione il prima possibile del prestito già stanziato lo scorso anno. Aveva spiegato che, nel caso in cui la situazione fosse ulteriormente degenerata nello stato nordafricano, in partenza verso l’Europa ci sarebbero stati 900.000 Migranti. Una situazione destabilizzante. ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Solo afanno finta di non vedere e di non sentire. L’arrivo massiccio diè la vera emergenza. Arrivi in massa ampiamente previsti dal premier. Partecipando al Consiglio europeo di giovedì e venerdì, il presidente del Consiglio aveva lanciato l’, invitando i presenti al summit ad accendere i riflettori sulla crisi economica nel paese nordafricano.aveva fatto appello al Fondo Monetario Internazionale (FMI) per l’erogazione il prima possibile del prestito già stanziato lo scorso anno. Aveva spiegato che, nel caso in cui la situazione fosse ulteriormente degenerata nello stato nordafricano, in partenza verso l’Europa ci sarebbero stati 900.000. Una situazione destabilizzante. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BEPPESARNO : ...E dopo l'allarme #wagner che ci avrebbe fatto invadere da torme di #migranti ora la supecazzola è per il crollo… - DavideDige62 : RT @andydemar: @Ignazio_LaRussa Altro che Draghi. Pensa tu se non fosse andata bene. Un richiamino sul MES, allarme per i ritardi sul PNRR… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: 'Ondata di #migranti senza precedenti' L'allarme di #Tajani avverte: cosa succede in #Tunisia #26marzo - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #Tunisia, allarme di #Tajani: agire subito o il #Mediterraneo finirà islamizzato - DavideC978 : RT @RedattoreSocial: Migranti. Fermo per la ?@MVLouiseMichel? , finanziata dall’artista Banksy e spari contro la Nave di ?@SOSMedItalia?… -