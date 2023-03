Migranti, da inizio anno 26.927 arrivi: 6.564 in ultimi 5 giorni (Di lunedì 27 marzo 2023) Negli ulitmi cinque giorni, dal 23 marzo ad oggi, sono arrivati in Italia 6.564 Migranti. Dall'inizio dell'anno gli arrivi sono stati complessivamente 26.927, oltre il quadruplo drispetto ai 6543 ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Negli ulitmi cinque, dal 23 marzo ad oggi, sono arrivati in Italia 6.564. Dall'dell'glisono stati complessivamente 26.927, oltre il quadruplo drispetto ai 6543 ...

