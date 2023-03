Migranti | click day per oltre 82mila lavoratori stagionali

(Di lunedì 27 marzo 2023) Oggi è ilday, con l’attesa dell’arrivo in Italia degli 82.705extracomunitari previsti dal decreto di programmazione transitoria dei flussi. Il numero di ingressi per il 2023 supera di circa 13mila unità rispetto ai 69.700entrati nel nostro Paese lo scorso anno. Sono 82.705 iattesi in Italia dal decreto flussi.la metà sonoagricoliDei nuovi ingressi previsti,la metà (44.000, contro i 42.000 dello scorso anno) rappresentano le quote per il lavoro stagionale attese principalmente nelle aziende agricole,che nel settore turistico alberghiero. Un numero, tuttavia, ancora basso secondo le maggiori organizzazioni agricole, secondo le quali nelle campagne ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radiosintony : Al via il click day, in arrivo circa 82.705 migranti: ecco quanti ne servirebbero - LaNotiziaTweet : Oggi il click day per oltre 82mila migranti. Intanto nella notte in 650 sbarcano autonomamente nel porto di Roccell… - Piergiulio58 : Migranti: oggi il click day per gli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi. - vocealta_it : #migranti, oggi è il #clickday - LuciaSanti5 : RT @GeMa7799: Migranti, lunedì click day per arrivo in Italia di 82.705 lavoratori extracomunitari...QUELLI CHE SBARCANO OGNI GIORNO NON CO… -

day in overbooking con le domande di ingresso per lavoratori extracomunitari che hanno di gran lunga superato le disponibilità a conferma della mancanza di manodopera che interessa diversi ...È scattato ufficialmente alle 9 ilday per la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande per gli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal cosiddetto 'decreto flussi', pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ...AGI - Scatta ufficialmente ilday per la presentazione in via esclusivamente telematica delle domande per gli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal cosiddetto 'decreto flussi', pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ...

Migranti, oggi è il click day: attesi 82.705 ingressi Agenzia ANSA

Oggi è il click day, con l’attesa dell’arrivo in Italia degli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto di programmazione transitoria dei flussi. Il numero di ingressi per il 2023 supera ...Oggi è il click day, con l’attesa dell’arrivo in Italia degli 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto di programmazione transitoria dei flussi. Il numero di ingressi per il 2023 supera ...