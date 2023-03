Migranti: Calenda, 'Salvini fa meno danni se si occupa del Ponte' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Le Ong non regolano un bel nulla. L'immigrazione è 'regolata' dall'instabilità politica, economica e climatica. Le Ong salvano le persone in mare e portano meno del 10% dei Migranti. Salvini ha fatto chiudere la missione Sofia che controllava e salvava (e non era privata)". Così Carlo Calenda su twitter. "L'intera gestione di Salvini Ministro dell'Interno con Conte presidente del Consiglio è stata un fallimento totale. meno espulsioni di Alfano, smantellamento degli Sprar, navi germe nei porti con Migranti a bordo per fare un poco di show. Fa meno danni se si occupa del Ponte sullo Stretto". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Le Ong non regolano un bel nulla. L'immigrazione è 'regolata' dall'instabilità politica, economica e climatica. Le Ong salvano le persone in mare e portanodel 10% deiha fatto chiudere la missione Sofia che controllava e salvava (e non era privata)". Così Carlosu twitter. "L'intera gestione diMinistro dell'Interno con Conte presidente del Consiglio è stata un fallimento totale.espulsioni di Alfano, smantellamento degli Sprar, navi germe nei porti cona bordo per fare un poco di show. Fase sidelsullo Stretto".

