Migranti | Borghi Pd | ' da destra accuse assurde a Gabrielli'

(Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Oggi un 'civil servant' di rango come Francopone un tema vero con La Stampa. E dalo accusano di essere un dc di sinistra a caccia di posti. A parte che se fosse stato così si sarebbe mosso prima,e che essere dc di sx è un merito, si può pesare tutto col potere?". Così su Facebook il senatore Enrico, componente Pd del Copasir, postando l'intervista a La Stampa di Franco. "Se è vero il ragionamento di Gasparri, dovremmo rispondergli che di fronte a queste cose riaffiora la sua natura originaria, che è quella del missino. Ma si riesce una volta a discutere del merito delle questioni?".

"Visto l'esito del Consiglio UE sui, la Premier viene iscritta d'ufficio al club dei pifferi di montagna, che andarono per ... Così su Twitter il senatore Enrico, membro Pd del Copasir.Così su Twitter il senatore Enrico, membro Pd del Copasir.

Il senatore Enrico Borghi, membro Pd del Copasir commenta l'insuccesso di Giorgia Meloni al consiglio Ue.