Migranti, bloccata a Lampedusa la nave dell’Ong finanziata da Banksy (Di lunedì 27 marzo 2023) La nave “Louise Michel” dell’Ong, finanziata dall’artista Banksy, è stata fermata nel porto di Lampedusa per le violazioni del nuovo decreto immigrazione del governo. Lo riferisce la stessa ong che spiega “ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare”. Prima di raggiungere Lampedusa la nave aveva compiuto cinque salvataggi. La nave “Louise Michel” dell’Ong, finanziata dall’artista Banksy, è stata fermata nel porto di Lampedusa per aver violato il decreto immigrazione La “Louise Michel”, dell’omonima Ong, è stata sottoposta a fermo amministrativo dalla Capitaneria di porto di Lampedusa, in base all’ultimo decreto del governo sulle Ong, dopo che sabato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) La“Louise Michel”dall’artista, è stata fermata nel porto diper le violazioni del nuovo decreto immigrazione del governo. Lo riferisce la stessa ong che spiega “ci impediscono di lasciare il porto e prestare soccorsi in mare”. Prima di raggiungerelaaveva compiuto cinque salvataggi. La“Louise Michel”dall’artista, è stata fermata nel porto diper aver violato il decreto immigrazione La “Louise Michel”, dell’omonima Ong, è stata sottoposta a fermo amministrativo dalla Capitaneria di porto di, in base all’ultimo decreto del governo sulle Ong, dopo che sabato ...

