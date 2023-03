Migranti, 650 arrivi in una notte a Roccella Ionica (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora sbarchi sulle coste calabresi. La scorsa notte, nel porto di Roccella Ionica, in Calabria, sono sbarcate 650 persone, tutti uomini, tra cui diversi minori, dopo aver viaggiato a bordo di un peschereccio di 30 metri, partito dalla Libia e sfuggendo a ogni controllo. Secondo quanto riferito dalle autorità, i 650 Migranti provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare nel porto della Locride. Durante il viaggio, secondo quanto raccontato dai Migranti, l’imbarcazione si è scontrata con un’altra barca utilizzata da altri Migranti in un precedente sbarco. Una volta scesi a terra, si è attivato il dispositivo della Prefettura di Reggio Calabria che vede impegnato personale della Croce rossa, della Protezione civile e di Medici ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora sbarchi sulle coste calabresi. La scorsa, nel porto di, in Calabria, sono sbarcate 650 persone, tutti uomini, tra cui diversi minori, dopo aver viaggiato a bordo di un peschereccio di 30 metri, partito dalla Libia e sfuggendo a ogni controllo. Secondo quanto riferito dalle autorità, i 650provengono da Siria, Pakistan, Egitto e Bangladesh e hanno viaggiato per circa 5 giorni prima di entrare nel porto della Locride. Durante il viaggio, secondo quanto raccontato dai, l’imbarcazione si è scontrata con un’altra barca utilizzata da altriin un precedente sbarco. Una volta scesi a terra, si è attivato il dispositivo della Prefettura di Reggio Calabria che vede impegnato personale della Croce rossa, della Protezione civile e di Medici ...

