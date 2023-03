Michelle Hunziker e la sua verità: "Adesso parlo io", l'intervista della discordia (Di lunedì 27 marzo 2023) Michelle Hunziker rompe il silenzio dopo un fine settimana veramente intenso: ecco che cos'è successo che l'ha mandata su tutte le furie La conduttrice svizzera questo fine settimana ha dovuto fare i conti con tantissime news che sono trapelate sul web. Dopo la fine del suo programma Michelle Impossible & Friends, ha passato 'la palla' a Piero Chiambretti che il mercoledì va in onda con La tv dei 100 e uno. Non è però di certo sparita dalla scena, a brevissimo dovremmo vedere Michelle in onda tutte le sera al fianco di Gerry Scotti. La coppia di nonni più sprint che ci sia, ritornerà come di consueto al bancone del telegiornale più chiacchierato di sempre: Striscia la Notizia. Prima di prender parte al programma di Antonio Ricci, Michelle però ha avuto un altro appuntamento in prima serata ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 marzo 2023)rompe il silenzio dopo un fine settimana veramente intenso: ecco che cos'è successo che l'ha mandata su tutte le furie La conduttrice svizzera questo fine settimana ha dovuto fare i conti con tantissime news che sono trapelate sul web. Dopo la fine del suo programmaImpossible & Friends, ha passato 'la palla' a Piero Chiambretti che il mercoledì va in onda con La tv dei 100 e uno. Non è però di certo sparita dalla scena, a brevissimo dovremmo vederein onda tutte le sera al fianco di Gerry Scotti. La coppia di nonni più sprint che ci sia, ritornerà come di consueto al bancone del telegiornale più chiacchierato di sempre: Striscia la Notizia. Prima di prender parte al programma di Antonio Ricci,però ha avuto un altro appuntamento in prima serata ...

