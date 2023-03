'Noi consigliamo di rivolgervi a un avvocato italiano,'. È un avvocato di Bologna specializzato in genitorialità Lgbt+, ha un marito e due figli avuti proprio con la maternità per ...A capo dell'organizzazione, 48 anni, che è finito in carcere insieme a Eugenio Amico, 64 anni. Ai domiciliari sono finiti gli altri sodali: Giovanni Di Girolamo, 53 anni, Antonio ...Sergio Lo Giudice , ex senatore Pd, presidente onorario Arcigay, ha un marito,, e due figli, Luca e Alice di 8 e 6 anni, nati Abbonati per leggere anche Leggi anche Pd, Capone: "...

Michele Giarratano, papà con la Gpa: «Il governo decide quali bimbi tutelare e quali no» Vanity Fair Italia

E sarebbe un peccato, perché sono due creature meravigliose». Michele Giarratano, avvocato e attivista, è un papà innamorato dei suoi due bimbi di 9 e 7 anni, nati dopo un percorso lungo e complesso, ...