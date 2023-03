Michele Bravi fa una confessione su Maria De Filippi e Amici (Di lunedì 27 marzo 2023) Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi ieri pomeriggio sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I giudici di Amici hanno parlato della loro esperienza alla corte di Kween Mary e poi hanno rivelato di essere felicemente fidanzati. Il cantante de Il Diario degli Errori però ha anche fatto una confessione sulla De Filippi e su quanto l’incontro con la conduttrice lo abbia cambiato. “Sì Amici mi ha un po’ adottato. Devo confessare una cosa su Maria. La scoperta di Maria come professionista – lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre – è veramente imparare lo spettacolo con un’enorme fuoriclasse. Lavorare con lei ti dà modo ti capire la naturalezza che va usata. Essere sé stessi quanto tu racconti qualcosa, puoi ... Leggi su biccy (Di lunedì 27 marzo 2023) Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè eieri pomeriggio sono stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo. I giudici dihanno parlato della loro esperienza alla corte di Kween Mary e poi hanno rivelato di essere felicemente fidanzati. Il cantante de Il Diario degli Errori però ha anche fatto unasulla Dee su quanto l’incontro con la conduttrice lo abbia cambiato. “Sìmi ha un po’ adottato. Devo confessare una cosa su. La scoperta dicome professionista – lascio perdere la parte umana perché quelle sono cose nostre – è veramente imparare lo spettacolo con un’enorme fuoriclasse. Lavorare con lei ti dà modo ti capire la naturalezza che va usata. Essere sé stessi quanto tu racconti qualcosa, puoi ...

