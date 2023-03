Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, il lieto annuncio in diretta spiazza tutti (Di lunedì 27 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Il mondo del gossip è stato scosso da una notizia sorprendente: Michele Bravi e Giuseppe Giofrè si sono fidanzati. I due giovani sono apparsi insieme come ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, e hanno rivelato al pubblico di essere felicemente innamorati. Leggi anche: Sanremo 2022, Drusilla Foer regina del palco: il commento di Michele Bravi Leggi anche: “È lui l’uomo della mia vita”: Michele Bravi, il siparietto con Tananai fa sorridere i suoi fan Michele Bravi e Giuseppe Giofrè sono fidanzati La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan di entrambi, che hanno subito espresso il loro affetto e il loro sostegno sui ... Leggi su tvzap (Di lunedì 27 marzo 2023) PERSONAGGI TV. Il mondo del gossip è stato scosso da una notizia sorprendente:si sono fidanzati. I due giovani sono apparsi insieme come ospiti di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin, e hanno rivelato al pubblico di essere felicemente innamorati. Leggi anche: Sanremo 2022, Drusilla Foer regina del palco: il commento diLeggi anche: “È lui l’uomo della mia vita”:, il siparietto con Tananai fa sorridere i suoi fansono fidanzati La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dai fan di entrambi, che hanno subito espresso il loro affetto e il loro sostegno sui ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_bravi : #Amici22 Serale, seconda puntata. - michele_bravi : Io ho un debole per le cafonate. #Amici22 - michele_bravi : #Amici22 L’appuntamento è per stasera su canale 5 in prima serata con la seconda puntata del serale. @AmiciUfficiale - hznll28 : RT @ArgentineBlood: Isobel probabilmente non sa cosa significa sentirsi dire da Michele Bravi 'quando ti guardo mi viene voglia di scriver… - mirtamorta : RT @ArgentineBlood: Isobel probabilmente non sa cosa significa sentirsi dire da Michele Bravi 'quando ti guardo mi viene voglia di scriver… -