Miami, ottavi: Trevisan chiede strada a Ostapenko (live alle 17 in tv) (Di lunedì 27 marzo 2023) Martina Trevisan torna in campo per gli ottavi di finale nel "Miami Open", terzo WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 marzo 2023) Martinatorna in campo per glidi finale nel "Open", terzo WTA 1000 stagionale (combined con il secondo ATP Masters 1000 del 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angelomangiante : Bravo Jannik, un lavoro perfetto vs Dimitrov (6-3 6-4). The Italian Job in #Miami e ora Rublev in ottavi di finale.… - alcinx : RT @repubblica: Sinner agli ottavi a Miami, battuto Dimitrov. Ora c'è Rublev - livetennisit : Jannik Sinner dopo l’accesso agli ottavi di finale del torneo di Miami: “Posso essere molto contento del mio rendim… - NBCreteregione : TENNIS ATP 1000 MIAMI, SINNER BATTE ANCHE DIMITROV E APPRODA AGLI OTTAVI - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Tennis, ATP Miami: Sinner batte Dimitrov e va agli ottavi di finale -