Miami Open | Sinner conquista gli ottavi di finale e aspetta Rublev

(Di lunedì 27 marzo 2023)– Terzo turno del, per Jannik18esima vittoria stagionale. L'azzurro ha sconfitto Grigor Dimitrov per 6-3, 6-4 in un'ora e 28 minuti. Il 21enne altoatesino se la vedrà domani con Andrei, testa di serie numero 6 sul cemento della Florida.

