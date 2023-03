Miami Open 2023 | programma | orari e ordine di gioco martedì 28 marzo con Sinner e Trevisan

(Di lunedì 27 marzo 2023) Il, glie l’didel torneo diper la giornata di28. Italia ancora protagonista in Florida, con Jannikin campo opposto alla sesta forza del seeding Andrey Rublev: in palio un posto ai quarti di finale. Protagonista anche Martina, che dopo la grande vittoria contro la più quotata Ostapenko sogna l’accesso alle semifinali. Di seguito ilcompleto.MARTEDI’ 28ITALIANI) STADIUM Ore 18:00 – (9) Fritz vs (7) Rune Non prima delle 20:00 –vs Rybakina/Mertens a seguire – (1) Alcaraz vs (16) Paul Non prima dell’01:00 – (3) Pegula vs ...

Dall'inizio del 2020, la numero 3 del mondo Jessica Pegula ha raggiunto dodici quarti di finale nei WTA 1000, più di ogni altra giocatrice nel circuito. Al Miami Open ci è arrivata battendo 61 75 negli ottavi la numero 19 Magda Linette, con cui spesso si allena, e firmato così il diciottesimo successo della sua stagione.

"Ho cercato sempre di farla difendere" Una grande Martina Trevisan ha conquistato per la prima volta in carriera un quarto di finale a livello WTA 1000 nel Miami Open presented by Itaù, superando...

Il programma, gli orari e l'ordine di gioco del torneo di Miami per la giornata di martedì 28 marzo 2023. Italia ancora protagonista in Florida, con Jannik Sinner in campo opposto alla sesta forza del seeding.

Martina Trevisan, nel Miami Open presented by Itau' ha conquistato per la prima volta in carriera l'accesso ai quarti di finale di un WTA 1000. La 29enne mancina di Firenze, n.24 del ranking e n.25 del seeding.