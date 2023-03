Mezza sega | cog*** | bidone dell' immondizia | Cassano perde il controllo | chi ricopre di insulti

(Di lunedì 27 marzo 2023) Antonionon usa giri di parole e a testa bassa attacca Niccolò Barella. Lo fa a modo suo, diretto e senza eufemismi: "In questa nazionale abbiamo tanti giocatori sopravvalutati. Barella fa 3-4 gol in Italia, corre ma si crede di essere Iniesta". E ancora: "Una botta e va a casa, fa il furbetto. Un leader? Scusa, alzo le mani allora…". Ma nel suo monologo accesissimo c'è un bersaglio più grosso, l'ex giocatore del Psg, Jerome Rothen che ha criticato a gran voce Lionel Messi: "Non lo vogliamo, non è coinvolto nel club – ha affermato –. Ha fatto 18 gol e 16 assist quest'anno contro Angers e Clermont, ma nelle partite che contano scompare completamente. Ci vuole rispetto per il cluba capitale, che ti permette di avere quello stipendio. Solo il PSG poteva darglielo e ci è cascato con entrambi i piedi perché pensava che Messi avrebbe fatto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LMxeap : @HeyMiChiamoCiao una mezza sega - emme1963 : @Maxbevis75 @FBiasin Totti prima del mondiale aveva vinto un europeo da solo se quella mezza sega di Del Piero non… - ilFrank77 : @Tannhauser00 Si ci sta,mezza sega?? - 1789Bastiglia : RT @Camillamariani4: Cos'è sto frigno insopportabile perché gne gne l'accordo sui carburanti della Germania penalizza l'italia? Se pure una… - brotto_marco : RT @Camillamariani4: Cos'è sto frigno insopportabile perché gne gne l'accordo sui carburanti della Germania penalizza l'italia? Se pure una… -

Nella Città dei Ceri è un "dolce" e atteso rito secolare, ecco la ricetta - Giovedì 16 marzo in Piazza Oderisi ne verrà tagliata pure una gigante In occasione dellaQuaresima " che cade proprio oggi (giovedì 16 marzo) " si torna a "segare la Vecchia". A Gubbio è una 'dolce' tradizione secolare, da sempre rispettata come si deve. Questa usanza, nella più ...... semplicemente, della 'Vecchia' ), tenuto il giovedì diquaresima, durante il quale un ... dove si vede bruciare in cima alla pira anche la vecia , ovecchia, il fantoccio rappresentante l'...Ecco chi è mancato veramente in nazionale non quelladi immobile che segna solo su rigore . #romasalisburgo #EuropaLeague- AntoniettaVaDaKEDAVRA (@im_Anto_asr) February 23, 2023 L'azione ...

Cassano un fiume in piena: 'Mezza sega e bidone dell'immondizia. Ma come può parlare' AreaNapoli.it

Antonio Cassano ha una venerazione per Lionel Messi. Guai a chi osa criticarlo. Nell'ultima puntata della Bobo TV, l'ex calciatore barese ha lanciato un duro attacco contro Jerome Rothen: "Spero col c ...