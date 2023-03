Meteo Roma del 27-03-2023 ore 06:10 (Di lunedì 27 marzo 2023) Meteo in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi del nord al mattino non alternate a schiarite medio rubi Barcelona la Pianura Padana al pomeriggio a tesi maggiori addensamenti Al nord-ovest Sereno o poco nuvoloso altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in centro al mattino isolati piovaschi in Abruzzo sereno o poco nuvolosi sui restanti settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata tempo asciutto su tutti i settori con velature in transito maltempo diffuso Nel corso delle ore diurne sulle regioni peninsulari con pioggia acquazzoni specie sulla Puglia asciutto sulle Isole maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore di urne avremo tempo del tutto asciutto con nuvolosità alternate a schiarite temperature minime in diminuzione massime rialzo al centro-nord stazionaria in calo ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 marzo 2023)in ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi del nord al mattino non alternate a schiarite medio rubi Barcelona la Pianura Padana al pomeriggio a tesi maggiori addensamenti Al nord-ovest Sereno o poco nuvoloso altrove in serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità medio-alta in centro al mattino isolati piovaschi in Abruzzo sereno o poco nuvolosi sui restanti settori al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo in serata tempo asciutto su tutti i settori con velature in transito maltempo diffuso Nel corso delle ore diurne sulle regioni peninsulari con pioggia acquazzoni specie sulla Puglia asciutto sulle Isole maggiori con cieli sereni o poco nuvolosi nelle ore di urne avremo tempo del tutto asciutto con nuvolosità alternate a schiarite temperature minime in diminuzione massime rialzo al centro-nord stazionaria in calo ...

