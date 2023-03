Meteo pazzo, dalla prossima settimana ritorna il gelo artico: Pasqua rovinata, ecco dove (Di lunedì 27 marzo 2023) Eravamo tutti convinti che fosse arrivata la primavera e invece il Meteo è davvero pazzo. Arriva il gelo artico a partire dalla prossima settimana: ecco dove la Pasqua sarà rovinata. A partire dalla prossima settimana purtroppo le notizie non sono delle migliori. Il Meteo peggiora drasticamente e infatti saranno giù le temperature in molte regioni d’Italia. Per chi stava aspettando la Pasqua per trascorrere qualche giorno fuori casa purtroppo i piani saranno rovinati: ecco cosa sta accadendo. Meteo pazzo, dalla prossima ... Leggi su grantennistoscana (Di lunedì 27 marzo 2023) Eravamo tutti convinti che fosse arrivata la primavera e invece ilè davvero. Arriva ila partirelasarà. A partirepurtroppo le notizie non sono delle migliori. Ilpeggiora drasticamente e infatti saranno giù le temperature in molte regioni d’Italia. Per chi stava aspettando laper trascorrere qualche giorno fuori casa purtroppo i piani saranno rovinati:cosa sta accadendo....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZOSCAR12 : @denny_denny2222 Niente sfida al meteo pazzo di questi giorni - infoitinterno : Meteo pazzo, torna l’inverno: neve in montagna e crollo termico - VelvetMagIta : Meteo pazzo, torna l’inverno: neve in montagna e crollo termico #VlvetMag #Velvet - infoitinterno : Meteo PAZZO, in 48 ore si passerà dal CALDO quasi ESTIVO al FREDDO invernale con TEMPERATURE in forte CALO -