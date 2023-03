Meteo, maltempo e calo termico. Da martedì torna il caldo primaverile (Di lunedì 27 marzo 2023) L'ultima settimana di marzo è iniziata con un fronte freddo che sta attraversando tutta l’Italia: le condizioni Meteo sono instabili con un generale calo delle temperature. La perturbazione è molto veloce e già da domani è previsto un generale miglioramento. Nei prossimi giorni, un campo di alta pressione si espanderà verso il Mediterraneo, riportando tempo asciutto e un rialzo termico con valori di qualche grado al di sopra delle medie. Ancora incerta la situazione del prossimo weekend quando sarà possibile un nuovo peggioramento, che si protrarrà anche nella Settimana Santa. Le previsioni di martedì 28 marzo La pressione torna ad aumentare. Si registreranno le ultime piogge sul basso Tirreno, altrove il tempo sarà limpido e soleggiato. Freddo al mattino al Nord. Sulle regioni settentrionali cielo ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 marzo 2023) L'ultima settimana di marzo è iniziata con un fronte freddo che sta attraversando tutta l’Italia: le condizionisono instabili con un generaledelle temperature. La perturbazione è molto veloce e già da domani è previsto un generale miglioramento. Nei prossimi giorni, un campo di alta pressione si espanderà verso il Mediterraneo, riportando tempo asciutto e un rialzocon valori di qualche grado al di sopra delle medie. Ancora incerta la situazione del prossimo weekend quando sarà possibile un nuovo peggioramento, che si protrarrà anche nella Settimana Santa. Le previsioni di28 marzo La pressionead aumentare. Si registreranno le ultime piogge sul basso Tirreno, altrove il tempo sarà limpido e soleggiato. Freddo al mattino al Nord. Sulle regioni settentrionali cielo ...

