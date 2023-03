Meteo lunedì: rapida perturbazione sul litorale. Tornano piogge e vento forte (Di lunedì 27 marzo 2023) Previsioni Meteo Italia SITUAZIONE. L’inizio della nuova settimana, anche l’ultima del mese di marzo sarà caratterizzato dal transito di un fronte freddo sull’Italia. In pratica sarà il fronte passato nella giornata di domenica sulle regioni centro settentrionali rinvigorito lunedì da un ulteriore apporto di correnti fredde di matrice artica. Porterà una sventagliata di rovesci e di temporali sulle regioni del medio basso versante adriatico e del Sud con possibili grandinate e nevicate in Appennino fino a quote di alta collina o bassa montagna, venti forti settentrionali e un ulteriore brusco calo delle temperature che porterà sotto media diverse regioni alcune con rischio gelate tardive. Il tutto avverrà entro la mattinata di martedì 28 quando il tempo si rimetterà completamente per la rimonta dell’alta pressione da ovest. Meteo ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 27 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. L’inizio della nuova settimana, anche l’ultima del mese di marzo sarà caratterizzato dal transito di un fronte freddo sull’Italia. In pratica sarà il fronte passato nella giornata di domenica sulle regioni centro settentrionali rinvigoritoda un ulteriore apporto di correnti fredde di matrice artica. Porterà una sventagliata di rovesci e di temporali sulle regioni del medio basso versante adriatico e del Sud con possibili grandinate e nevicate in Appennino fino a quote di alta collina o bassa montagna, venti forti settentrionali e un ulteriore brusco calo delle temperature che porterà sotto media diverse regioni alcune con rischio gelate tardive. Il tutto avverrà entro la mattinata di martedì 28 quando il tempo si rimetterà completamente per la rimonta dell’alta pressione da ovest....

