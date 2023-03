Meta-Soundreef c'è l'accordo. Torna la musica su Facebook e Instagram (Di lunedì 27 marzo 2023) Una parte della musica italiana sarà nuovamente utilizzabile sui social nei post e nelle storie. Soundreef ha trovato l'accordo con Meta ma la Siae ancora no Leggi su ilgiornale (Di lunedì 27 marzo 2023) Una parte dellaitaliana sarà nuovamente utilizzabile sui social nei post e nelle storie.ha trovato l'conma la Siae ancora no

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... petrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Accordo tra Soundreef e Meta, torna in parte la musica su Facebook e Instagram - friday_pod : RT @repubblica: Soundreef e Meta, c’è l’accordo, torna la musica su Facebook e Instagram. L'ad Davide d’Atri: 'La Siae continui a trattare'… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SOCIAL - Accordo tra Soundreef e Meta, torna in parte la musica su Facebook e Instagram - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SOCIAL - Accordo tra Soundreef e Meta, torna in parte la musica su Facebook e Instagram - apetrazzuolo : SOCIAL - Accordo tra Soundreef e Meta, torna in parte la musica su Facebook e Instagram -