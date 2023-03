Meta, musica italiana di nuovo sui social: valido l’accordo con Sounddreef (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la rottura con Siae, Meta aveva cancellato dai social anche tutto il repertorio italiano, senza considerare un accordo ancora valido con Soundreef. Da oggi, quindi, parte delle canzoni italiane tornano a disposizione delle stories di Instagram e Facebook. “A nessuno è piaciuta la decisione di Meta, neppure a noi, ma si sono messi a disposizione e abbiamo dialogato per ristabilire il nostro catalogo”, spiega Davide d’Atri, fondatore e manager di Soundreef a Repubblica. “La contrattazione sui diritti è tesa con tutte le piattaforme, a volte capita di percepire un clima di prevaricazione. Può succedere che provino a imporre un pacchetto, ma nella nostra esperienza – e delle altre società dei diritti europee – è possibile negoziare. Le piattaforme arretrano, e concedono”, ha spiegato ancora d’Atri. Poi l’accusa sulla ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo la rottura con Siae,aveva cancellato daianche tutto il repertorio italiano, senza considerare un accordo ancoracon Soundreef. Da oggi, quindi, parte delle canzoni italiane tornano a disposizione delle stories di Instagram e Facebook. “A nessuno è piaciuta la decisione di, neppure a noi, ma si sono messi a disposizione e abbiamo dialogato per ristabilire il nostro catalogo”, spiega Davide d’Atri, fondatore e manager di Soundreef a Repubblica. “La contrattazione sui diritti è tesa con tutte le piattaforme, a volte capita di percepire un clima di prevaricazione. Può succedere che provino a imporre un pacchetto, ma nella nostra esperienza – e delle altre società dei diritti europee – è possibile negoziare. Le piattaforme arretrano, e concedono”, ha spiegato ancora d’Atri. Poi l’accusa sulla ...

