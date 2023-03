Mes: Marattin, 'governo prigioniero della propria narrazione' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Il motivo della mancata ratifica del Mes sta nel fatto che il centrodestra è rimasto prigioniero della propria narrazione”. Lo ha detto Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia Viva, ad Agorà. “C'è sempre bisogno di un cattivo. La narrazione del centro-destra negli ultimi 10 anni ha individuato questo cattivo nel Mes. E' uno strumento che interviene quando un paese non riesce più a farsi prestare i soldi da nessuno, come è successo a Grecia o Portogallo. Piuttosto che fallire, il Mes dà i soldi necessari per pagare gli stipendi. Ma chiede di eliminare le cause del disastro. Per fare una metafora brutale ma per capirci meglio, è come quando qualcuno si rovina al gioco d'azzardo. Gli si prestano i soldi per non morire di fame ma si fa ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - “Il motivomancata ratifica del Mes sta nel fatto che il centrodestra è rimasto”. Lo ha detto Luigi, deputato di Azione-Italia Viva, ad Agorà. “C'è sempre bisogno di un cattivo. Ladel centro-destra negli ultimi 10 anni ha individuato questo cattivo nel Mes. E' uno strumento che interviene quando un paese non riesce più a farsi prestare i soldi da nessuno, come è successo a Grecia o Portogallo. Piuttosto che fallire, il Mes dà i soldi necessari per pagare gli stipendi. Ma chiede di eliminare le cause del disastro. Per fare una metafora brutale ma per capirci meglio, è come quando qualcuno si rovina al gioco d'azzardo. Gli si prestano i soldi per non morire di fame ma si fa ...

