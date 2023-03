Meloni allo spettacolo di Zalone che commenta: “Ha preferito me al karaoke con Macron” (Di lunedì 27 marzo 2023) Giorgia Meloni domenica ha assistito al teatro Brancaccio di Roma al nuovo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva“. La premier, accompagnata da Andrea Giambruno e dal sottosegretario Mazzi, è entrata all’inizio dello show, con le luci già spente, per non farsi notare. E’ stato lo stesso Zalone, a metà spettacolo, a rivelare la presenza della premier: “Ha preferito il mio spettacolo al karaoke con Macron“, ha detto il comico. Il comico qualche mese fa, presentando in una intervista il suo tour, aveva commentato l’elezione a premier di Giorgia Meloni: “Non ho visto la tv, preparavo lo spettacolo. Posso dire che di Giorgia Meloni mi ha colpito positivamente la ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Giorgiadomenica ha assistito al teatro Brancaccio di Roma al nuovodi Checco“Amore + Iva“. La premier, accompagnata da Andrea Giambruno e dal sottosegretario Mazzi, è entrata all’inizio dello show, con le luci già spente, per non farsi notare. E’ stato lo stesso, a metà, a rivelare la presenza della premier: “Hail mioalcon“, ha detto il comico. Il comico qualche mese fa, presentando in una intervista il suo tour, avevato l’elezione a premier di Giorgia: “Non ho visto la tv, preparavo lo. Posso dire che di Giorgiami ha colpito positivamente la ...

