Medvedev-Molcan non si gioca | cosa succede con le scommesse

Daniil Medvedev non giocherà il match contro Alex Molcan, valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. Alla vigilia della partita il tennista slovacco ha dato forfait lasciando strada spianata al russo che così accede agli ottavi di finale senza giocare neanche un punto. cosa succede invece con le scommesse? La partita verrà considerata VOID quindi tutte le giocate su questo incontro sono considerate nulle. Se avete giocata una singola i soldi vi saranno tornati indietro, se invece questa partita era inserita in una multipla, verrà tolta la quota.

