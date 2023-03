Medicina, evento Gioseg su 'vitamina D, una terapia ormonale sostitutiva' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Malattie dello scheletro al centro del decimo Skeletal endocrinology meeting in corso a Stresa e organizzato dal Gioseg (Glucocorticoid induced osteoporosis skeletal endocrinology group). Tra le diverse sessioni, in evidenza il simposio 'vitamina D: una terapia ormonale sostitutiva', un'occasione di per fare il punto sulla molecola dopo la recente pubblicazione della revisione della Nota 96 dell'Aifa. L'evento raduna "un numero straordinario di società scientifiche, di diversa estrazione, italiane e internazionali; relatori che sono icone in ambito osteo-metabolico" e che "raramente si vedono tutti assieme nel nostro Paese". Prevede inoltre "sessioni sulle terapie di frontiera, in grado di coniugare gli aspetti clinici quotidiani con altri più di ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos Salute) - Malattie dello scheletro al centro del decimo Skeletal endocrinology meeting in corso a Stresa e organizzato dal(Glucocorticoid induced osteoporosis skeletal endocrinology group). Tra le diverse sessioni, in evidenza il simposio 'D: una', un'occasione di per fare il punto sulla molecola dopo la recente pubblicazione della revisione della Nota 96 dell'Aifa. L'raduna "un numero straordinario di società scientifiche, di diversa estrazione, italiane e internazionali; relatori che sono icone in ambito osteo-metabolico" e che "raramente si vedono tutti assieme nel nostro Paese". Prevede inoltre "sessioni sulle terapie di frontiera, in grado di coniugare gli aspetti clinici quotidiani con altri più di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Medicina, evento Gioseg su 'vitamina D, una terapia ormonale sostitutiva' - - GiovannaCalabr9 : RT @GiovannaCalabr9: Vergogna! In vaticano si vaxava a tutto spiano: Se non ricordo male qualcuno è stato licenziato perché non vxato. Ven… - GiovannaCalabr9 : Vergogna! In vaticano si vaxava a tutto spiano: Se non ricordo male qualcuno è stato licenziato perché non vxato.… - GazzettaSalerno : Il 26 marzo 2023, alle ore 19.00, presso l’Auditorium Teatro S. Alfonso Maria De' Liguori di Pagani (SA) si terrà i… - GazzettaSalerno : Il 26 marzo 2023, alle ore 19.00, presso l’Auditorium Teatro S. Alfonso Maria De' Liguori di Pagani (SA) si terrà i… -