Mediaset Hackerato: Insulti a Barbara D’Urso! (Di lunedì 27 marzo 2023) L’account Twitter di Mediaset é stato Hackerato. Lo ha fatto sapere proprio l’azienda di Cologno Monzese, dopo che sono stati postati Insulti e offese all’indirizzo di Barbara D’Urso e Mara Venier. Tutto é accaduto dopo l’apparizione della conduttrice di Pomeriggio Cinque a Domenica In. Ecco i dettagli su questa incresciosa vicenda! Insulti e offese alla D’Urso dopo l’apparizione a Domenica In L’apparizione di Barbara D’Urso nell’ultima diretta di Domenica In, ha mandato in tilt il profilo Twitter di Mediaset. Meno male che la nostra Barbarella si é palesata su Rai Uno solo con un video messaggio. Se fosse stata presente in studio cosa sarebbe successo? Ma per capire come si sia arrivati a scatenare un vero e proprio putiferio in rete, ricostruiamo la vicenda. A ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) L’account Twitter dié stato. Lo ha fatto sapere proprio l’azienda di Cologno Monzese, dopo che sono stati postatie offese all’indirizzo diD’Urso e Mara Venier. Tutto é accaduto dopo l’apparizione della conduttrice di Pomeriggio Cinque a Domenica In. Ecco i dettagli su questa incresciosa vicenda!e offese alla D’Urso dopo l’apparizione a Domenica In L’apparizione diD’Urso nell’ultima diretta di Domenica In, ha mandato in tilt il profilo Twitter di. Meno male che la nostra Barbarella si é palesata su Rai Uno solo con un video messaggio. Se fosse stata presente in studio cosa sarebbe successo? Ma per capire come si sia arrivati a scatenare un vero e proprio putiferio in rete, ricostruiamo la vicenda. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElisaDiGiacomo : Mediaset, account ufficiale hackerato: offese volgari a Venier e D'Urso - infoitcultura : Account Twitter di Mediaset hackerato: gli insulti shock - occhio_notizie : Profilo ufficiale di #Mediaset hackerato: insulti per due famose conduttrici che sono state umiliate pubblicamente… - AngryMercurio : RT @CIAfra73: Mi spiace ma NON MOLLO Fino a quando non ammetterete le colpe e vi scuserete con le dirette interessate. Prossima fregnaccia… - tv_news_24 : RT @CIAfra73: Mi spiace ma NON MOLLO Fino a quando non ammetterete le colpe e vi scuserete con le dirette interessate. Prossima fregnaccia… -