Infine le aziende leader per l'hair style professionalee Wella, hanno portato a Beauty ...di video che hanno messo in risalto il cambiamento e l'evoluzione della bellezza nel corso degliInfine le aziende leader per l'hair style professionalee Wella, hanno portato a Beauty ...di video che hanno messo in risalto il cambiamento e l'evoluzione della bellezza nel corso degli

Medavita, 60 anni di ricerca per la cura e la bellezza dei capelli Vanity Fair Italia

«Da quando Medavita è stata fondata, 60 anni fa, sono cambiate molte cose, ma gli ideali sono sempre gli stessi. Tutti i prodotti devono garantire la massima efficacia fin da subito, ma devono anche ...