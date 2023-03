Maxi-sbarco: 650 migranti su un peschereccio in Calabria (Di lunedì 27 marzo 2023) Un peschereccio lungo 30 metri, con a bordo circa 650 migranti, è sbarcato nella notte a Roccella Ionica, sulle coste calabresi. L'imbarcazione, partita dalla Libia, è riuscita ad arrivare in Italia sfuggendo a ogni tipo di... Leggi su today (Di lunedì 27 marzo 2023) Unlungo 30 metri, con a bordo circa 650, è sbarcato nella notte a Roccella Ionica, sulle coste calabresi. L'imbarcazione, partita dalla Libia, è riuscita ad arrivare in Italia sfuggendo a ogni tipo di...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... karda70 : RT @Today_it: Maxi-sbarco: 650 #migranti su un peschereccio in Calabria - Today_it : Maxi-sbarco: 650 #migranti su un peschereccio in Calabria - romatoday : Maxi-sbarco: 650 migranti su un peschereccio in Calabria - PalermoToday : Maxi-sbarco: 650 migranti su un peschereccio in Calabria - frances22780122 : RT @gabrillasarti2: La Guardia Costiera è la scafista autorizzata , sui barconi clandestini senza visto d' ingresso che si mettono in peric… -