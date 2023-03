Max Esposito sul Napoli: ''Il minimo comune denominatore di questi ragazzi è la fame di vittorie'' (Di lunedì 27 marzo 2023) Esposito: ''Kvaratskhelia e' il genio della manovra offensiva, mentre Osimhen e' il terminale offensivo che ogni allenatore vorrebbe avere'' Massimiliano Esposito, ex attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Napoli Magazine.com. Queste le sue parole: "Il Napoli sta viaggiando a ritmi vertiginosi. Spalletti ha creato un gruppo davvero fantastico. Da Meret a Osimhen, tutti remano nella stessa direzione. -afferma Esposito - Ed anche chi subentra dalla panchina, come Elmas, riesce a garantire il proprio contributo senza far diminuire il rendimento della squadra. Meret? Quest'anno lo vedo piu' maturo, probabilmente perche' si sente responsabilizzato per il ruolo che ricopre. Di Lorenzo e' il faro sulla fascia destra, con le sue coperture riesce a far esprimere al meglio ... Leggi su terzotemponapoli (Di lunedì 27 marzo 2023): ''Kvaratskhelia e' il genio della manovra offensiva, mentre Osimhen e' il terminale offensivo che ogni allenatore vorrebbe avere'' Massimiliano, ex attaccante del, ha rilasciato un'intervista aMagazine.com. Queste le sue parole: "Ilsta viaggiando a ritmi vertiginosi. Spalletti ha creato un gruppo davvero fantastico. Da Meret a Osimhen, tutti remano nella stessa direzione. -afferma- Ed anche chi subentra dalla panchina, come Elmas, riesce a garantire il proprio contributo senza far diminuire il rendimento della squadra. Meret? Quest'anno lo vedo piu' maturo, probabilmente perche' si sente responsabilizzato per il ruolo che ricopre. Di Lorenzo e' il faro sulla fascia destra, con le sue coperture riesce a far esprimere al meglio ...

