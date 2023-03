Mattia Marescotti chi era il figlio di Ivano Marescotti | età | malattia e causa della morte

Leggi su spettacoloitaliano

(Di lunedì 27 marzo 2023)chi era ildiIl 26 marzo 2023 è morto. A febbraio del 2022 si è ritirato dal mondo dello spettacolo asuae per dedicarsi completamente al suo Teatro Accademia. Proprio qui ha conosciuto una sua ex allieva, Erika Leonelli, che ha sposato esattamente un anno fa. Dal primo matrimonio, invece, ha avuto il suo primogenitoscomparso prematuramente. L’attore non ha mai parlato di questo lutto, ma in un’intervista nel 2020 lo ha voluto ricordare con affetto. Chi era...