Maternità surrogata | Scotto | ' non si risolvono problemi con aumento reati'

Roma, 27 mar. (Adnkronos) - Favorevole al rendere reato l'utero in affitto? "Mi sembra una cazzata non si risolvono problemi di questo tipo con una ulteriore aumento dei reati". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato e coordinatore di Articolo 1 Arturo Scotto, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

