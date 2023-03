Maternità surrogata, Roccella: “Pratica che ha una evidente connotazione razzista, un commercio che umilia le donne” (Di lunedì 27 marzo 2023) Una Pratica “razzista”, che “in Italia è un reato, ma non viene perseguito“. E mentre i sindaci che continuano a trascrivere i minori figli di un solo componente della coppia di genitori omosessuali sanno che la richiesta, come ha dichiarato la Cassazione, “non tutela il migliore interesse del bambino, ma solo quello dell’adulto”, “mi aspetto che chi ha responsabilità politiche e amministrative rispetti la legge e le sentenze”. La ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugenia Roccella in un’intervista al quotidiano Il Messaggero torna a parlare di Maternità surrogata – dibattito tornato alla ribalta nelle ultime settimane dopo il blocco delle iscrizioni all’anagrafe di figli di coppie omogenitoriali richiesto dal Viminale ai Comuni – e sottolinea che, per quanto sia un reato, “non viene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Una”, che “in Italia è un reato, ma non viene perseguito“. E mentre i sindaci che continuano a trascrivere i minori figli di un solo componente della coppia di genitori omosessuali sanno che la richiesta, come ha dichiarato la Cassazione, “non tutela il migliore interesse del bambino, ma solo quello dell’adulto”, “mi aspetto che chi ha responsabilità politiche e amministrative rispetti la legge e le sentenze”. La ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità Eugeniain un’intervista al quotidiano Il Messaggero torna a parlare di– dibattito tornato alla ribalta nelle ultime settimane dopo il blocco delle iscrizioni all’anagrafe di figli di coppie omogenitoriali richiesto dal Viminale ai Comuni – e sottolinea che, per quanto sia un reato, “non viene ...

