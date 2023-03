Maternità surrogata, Roccella: “È una pratica razzista e finora c’è stata troppa tolleranza” (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo aver detto chiaramente come la pensa sulla Maternità surrogata sottolineando anche: «Gli ovociti delle donne nere costano molto meno di quelle bianche, con connotazioni evidentemente razziste», Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, torna a ribadirlo in un’intervista al Messaggero: «La Maternità surrogata in Italia è un reato, ma non viene perseguito. Le leggi in Italia ci sono e sono chiare. E, come hanno spiegato recenti sentenze ai massimi livelli della giurisdizione italiana, non comportano per i bambini la negazione di alcun diritto. Anzi, l’ultima sentenza della Cassazione in materia, afferma con chiarezza che la richiesta della trascrizione automatica non tutela il migliore interesse del bambino, ma solo quello dell’adulto, il partner del genitore ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo aver detto chiaramente come la pensa sullasottolineando anche: «Gli ovociti delle donne nere costano molto meno di quelle bianche, con connotazioni evidentemente razziste», Eugenia, ministro per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, torna a ribadirlo in un’intervista al Messaggero: «Lain Italia è un reato, ma non viene perseguito. Le leggi in Italia ci sono e sono chiare. E, come hanno spiegato recenti sentenze ai massimi livelli della giurisdizione italiana, non comportano per i bambini la negazione di alcun diritto. Anzi, l’ultima sentenza della Cassazione in materia, afferma con chiarezza che la richiesta della trascrizione automatica non tutela il migliore interesse del bambino, ma solo quello dell’adulto, il partner del genitore ...

