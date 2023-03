Maternità surrogata in Italia, intervista ai Papà per Scelta (Di lunedì 27 marzo 2023) "Noi abbiamo uno splendido rapporto con la nostra mamma surrogata che chiamiamo belly momy, mamma di pancia", raccontano a Sky tg24 Christian e Carlo, content creator di Papà per Scelta, progetto editoriale che hanno deciso di aprire dopo la nascita dei loro due gemellini, Julian e Sebastian, avvenuta negli Stati Uniti tramite gestazione per altri. La "belly mommy" "Con la nostra belly mommy c'è un rapporto profondo, intimo, che abbiamo scelto di coltivare nel tempo. Andiamo tantissime volte negli Stati Uniti, ogni qual volta possiamo, perché ci piace passare del tempo insieme - spiegano Christian e Carlo - E siamo riconoscenti, riconoscenti a lei perché ha donato la vita ai nostri figli tenendoli nel pancino per nove mesi al sicuro, ma anche perché ci ha reso famiglia. Questo vuole anche sfatare insomma quel mito delle donne ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 marzo 2023) "Noi abbiamo uno splendido rapporto con la nostra mammache chiamiamo belly momy, mamma di pancia", raccontano a Sky tg24 Christian e Carlo, content creator diper, progetto editoriale che hanno deciso di aprire dopo la nascita dei loro due gemellini, Julian e Sebastian, avvenuta negli Stati Uniti tramite gestazione per altri. La "belly mommy" "Con la nostra belly mommy c'è un rapporto profondo, intimo, che abbiamo scelto di coltivare nel tempo. Andiamo tantissime volte negli Stati Uniti, ogni qual volta possiamo, perché ci piace passare del tempo insieme - spiegano Christian e Carlo - E siamo riconoscenti, riconoscenti a lei perché ha donato la vita ai nostri figli tenendoli nel pancino per nove mesi al sicuro, ma anche perché ci ha reso famiglia. Questo vuole anche sfatare insomma quel mito delle donne ...

