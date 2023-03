Maternità surrogata: Casini, 'contrarissimo ma bambini vanno tutelati' (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Io sono contrarissimo perché ritengo sia uno sfruttamento indecente". Così Pier Ferdinando Casini a L'Aria che Tira su La7 sulla gestazione per altri. "Detto questo, diverso è il tema dei bambini che debbono avere sempre una tutela giuridica e che non possono essere considerati figli di nessuno. Non ci si può rivalere sui bambini per pratiche che pure si giudicano sbagliate". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Roma, 27 mar. (Adnkronos) - "Io sonoperché ritengo sia uno sfruttamento indecente". Così Pier Ferdinandoa L'Aria che Tira su La7 sulla gestazione per altri. "Detto questo, diverso è il tema deiche debbono avere sempre una tutela giuridica e che non possono essere considerati figli di nessuno. Non ci si può rivalere suiper pratiche che pure si giudicano sbagliate".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La Ministra Roccella continua a parlare della maternità surrogata, vietata dalla legge, un tema mai sollevato dalle… - ladyonorato : “Maternità surrogata” suonava brutto, quindi ora la chiamano “gestazione per altri”. È sempre la stessa cosa: l’ute… - graziano_delrio : È un’offesa alla dignità della donna. I bambini non si vendono e non si comprato. Quello che penso sulla maternità… - FamilyDayDNF : RT @Tempi_it: Vendere frottole per affittare l’utero. È bello, consensuale, spesso è gratis e se non lo è, il fine giustifica i mezzi. Qual… - TV7Benevento : Maternità surrogata: Scotto, 'non si risolvono problemi con aumento reati' - -