Masters 1000 Miami 2023 | Sinner | “Felice di come ho giocato Devo essere meno prevedibile”

(Di lunedì 27 marzo 2023) “una partita a scacchi”. Janniknon nasconde la sua soddisfazione dopo la vittoria in due set su Grigor Dimitrov aldi. L’azzurro ha riscattato la sconfitta subita nell’unico precedente confronto con il bulgaro nel 2020 a Roma. “Possomoltodel mio rendimento in risposta, soprattutto contro la seconda, occasioni in cui ho cercato dimolto aggressivo. Grigor ha grande talento, è unre molto intelligente, sono moltodiho”, spiega. Il presente sorride a, che ha le idee chiare su un prossimo futuro che potrebbe vederlo rientrare in top 10: “Ho bisogno diun ...

Jannik Sinner è agli ottavi aldi Miami . Il 21enne altoatesino, numero 11 del mondo e testa di serie numero 10, ha battuto il bulgaro Grigor Dimitrov , 27 del ranking: 6 - 3 6 - 4 il punteggio finale in un'ora e 28 ...Come stile, come personalità: Holger, che ha stupito alla fine del 2022 per la vittoria neldi Bercy contro Novak Djokovic, è numero 8 del mondo e si sta ritagliando il ruolo di "...Martina Trevisan torna in campo per gli ottavi di finale nel "Miami Open", terzo WTAstagionale (combined con il secondo ATPdel 2022) dotato di un montepremi di 8.800.000 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell'impianto dell'Hard Rock Stadium (la "casa" dei Miami Dolphins di football NFL), ...

L’azzurro si è imposto per 6-3-6-4. Ora incontrerà Rubliev. In caso di ulteriore successo affronterà uno tra il finlandese Ruusuvuori e l’olandese Van de Zandschulp per poi avviarsi verso una possibil ...Ha avuto termine la giornata dedicata alla parte alta del tabellone del Masters 1000 di Miami. Quattro ottavi di finale su otto sono ora definiti, e toccherà oggi alla parte bassa per chiudere il disc ...