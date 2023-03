Masters 1000 Miami 2023, Sinner batte Dimitrov in due set e vola agli ottavi di finale (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora un successo in due set per Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami: dopo il successo d’esordio ai danni di Laslo Djere, l’azzurro non fallisce l’obiettivo nemmeno contro un sempre ostico Grigor Dimitrov, con il bulgaro che si è inchinato 6-3 6-4 dopo 1 ora e 27 minuti di gioco. Il numero 11 del mondo, che si conferma uno dei giocatori più in forma dell’anno ed è vicinissimo ormai a rientrare in Top 10, si qualifica per gli ottavi di finale nel Masters 1000 di Miami per la terza volta su altrettante partecipazioni, dopo aver raggiunto la finale nel 2021 e i quarti nel 2022. Il bilancio di Sinner in stagione, ora, è di 18-4 e il suo posto tra i primi 8 della Race – per ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 marzo 2023) Ancora un successo in due set per Jannikneldi: dopo il successo d’esordio ai danni di Laslo Djere, l’azzurro non fallisce l’obiettivo nemmeno contro un sempre ostico Grigor, con il bulgaro che si è inchinato 6-3 6-4 dopo 1 ora e 27 minuti di gioco. Il numero 11 del mondo, che si conferma uno dei giocatori più in forma dell’anno ed è vicinissimo ormai a rientrare in Top 10, si qualifica per glidineldiper la terza volta su altrettante partecipazioni, dopo aver raggiunto lanel 2021 e i quarti nel 2022. Il bilancio diin stagione, ora, è di 18-4 e il suo posto tra i primi 8 della Race – per ...

