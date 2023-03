Masterchef 12 | Edoardo Franco confessa | In quel momento ho capito che potevo vincere | il piatto che non ti aspetti

(Di lunedì 27 marzo 2023), tra tutti i piatti che ha presentato a12, questo è statolo che gli ha fatto capire che poteva tornare a casa con la vittoria in tasca Classe 1996, si presenta ai live coooking dopo che ha vissuto per anni, così come, come un nomade.è il dodicesimo vincitore diItalia. Da subito ha catturato l'attenzione non solo dei giudici, ma anche dei telespettatori che in meno di 24 ore, prima ancora di scoprire se fosse diventato un concorrente ufficiale o meno della nuova edizione, lo iniziano a seguire sul suo account di Instagram.si fa notare non solo per la sua preparazione culinaria e le sue sperimentazioni, ma anche e soprattutto per il suo carattere e la sua ...

... Luca Pappagallo, mente e anima della famosa "Casa Pappagallo" e fondatore del blog culinario Cook Around eFranco, vincitore dell'ultima edizione diItalia. In attesa di conoscere ...Intanto, si è chiuso uno dei talent di maggior successo in Italia: il vincitore di12 èFranco. Ascolti tv, come funziona l'Auditel. Auditel è una srl le cui quote appartengono ...Il 20 marzo è andata in onda la prima puntata diArgentina , condotto quest'anno dalla ...Articolo precedente La prima notte fuori dalla casa del Gf Vip di Antonella Fiordelisi e...

MasterChef 12: il vincitore Edoardo Franco presenta il libro “Daje!” da Cattelan Radio Deejay

