Massimo Ranieri al Teatro Sistina dal 29 marzo al 2 aprile con il nuovo tour 'Tutti i sogni ancora in volo'

Riprende il viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il nuovo spettacolo 'Tutti i sogni ancora in volo', già sold out nei teatri di tutta Italia. Dopo più di 800 repliche del precedente 'Sogno e son desto', ecco un'altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della Critica a Sanremo 2022, 'Lettera di la dal mare'. Ascolteremo anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra i quali: Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri, canzoni che fanno parte del suo nuovo album, che ha lo stesso titolo dello spettacolo.

