Massimo Giletti non cita la fonte: Fabio Fazio ignorato (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella giornata di ieri, su La7, è andata in onda una nuova puntata di Non è l’Arena. Tutto si è svolto come sempre fino a quando il conduttore non ha tirato in ballo le parole pronunciate da Gennaro Sangiuliano a Che Tempo Che Fa. Non si tratta di un accadimento inusuale perché i programmi, spesso, riportano dichiarazioni lanciate da altre trasmissioni, Massimo Giletti, però, non ha fatto alcun riferimento al format di Rai 3. Questo ha fatto sorgere più di qualche domanda negli spettatori. Inoltre, in un secondo momento si è lasciato sfuggire un dettaglio che potrebbe offrire uno sguardo sul suo prossimo futuro. Non è l’Arena, Massimo Giletti contro la concorrenza: nessun credit per Fabio Fazio Non è l’Arena è un programma molto amato. I temi, incentrati sulla politica, ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 27 marzo 2023) Nella giornata di ieri, su La7, è andata in onda una nuova puntata di Non è l’Arena. Tutto si è svolto come sempre fino a quando il conduttore non ha tirato in ballo le parole pronunciate da Gennaro Sangiuliano a Che Tempo Che Fa. Non si tratta di un accadimento inusuale perché i programmi, spesso, riportano dichiarazioni lanciate da altre trasmissioni,, però, non ha fatto alcun riferimento al format di Rai 3. Questo ha fatto sorgere più di qualche domanda negli spettatori. Inoltre, in un secondo momento si è lasciato sfuggire un dettaglio che potrebbe offrire uno sguardo sul suo prossimo futuro. Non è l’Arena,contro la concorrenza: nessun credit perNon è l’Arena è un programma molto amato. I temi, incentrati sulla politica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiusCandela : Il governo dopo aver nominato Sergio e Rossi lavorerà per cacciare Fabio Fazio e chiudere Che tempo che fa. Al suo… - tuttopuntotv : Massimo Giletti non cita la fonte: Fabio Fazio ignorato #La7 #Nonelarena #CheTempoCheFa #MassimoGiletti #FabioFazio… - mahhhcs : Questo Pino Insegno, Massimo Giletti e Nicola Porro lo sanno fare? - Lellacaroni : RT @nonelarena: #nonelarena Massimo Giletti: 'Ieri ho ricevuto una lettera di minacce, io non ho paura. Lo dico a chi mi sta guardando. Vad… - anthos555 : RT @nonelarena: #nonelarena Massimo Giletti: 'Ieri ho ricevuto una lettera di minacce, io non ho paura. Lo dico a chi mi sta guardando. Vad… -