Massimo Giletti: “Mi dica una cosa un po’ depravata che ha fatto su OnlyFans”. La risposta shock della creator (Di lunedì 27 marzo 2023) Massimo Giletti e la risposta shock della creator Fadwa su OnlyFans Ha fatto discutere l’ultima puntata di Non è l’Arena, in onda nella serata di domenica 26 marzo 2023, in cui Massimo Giletti ha parlato, tra le altre cose, di OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Il conduttore e giornalista ha affrontato l’argomento ospitando, tra le altre persone, la creator Fadwa Rerhaye, 26enne originaria del Marocco che ha ammesso di guadagnare circa 2mila euro al mese grazie a OnlyFans. “Per me OnlyFans è libertà, io ora posso esprimermi. Ho avuto un vissuto con mio padre… per una questione anche ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 marzo 2023)e laFadwa suHadiscutere l’ultima puntata di Non è l’Arena, in onda nella serata di domenica 26 marzo 2023, in cuiha parlato, tra le altre cose, di, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. Il conduttore e giornalista ha affrontato l’argomento ospitando, tra le altre persone, laFadwa Rerhaye, 26enne originaria del Marocco che ha ammesso di guadagnare circa 2mila euro al mese grazie a. “Per meè libertà, io ora posso esprimermi. Ho avuto un vissuto con mio padre… per una questione anche ...

