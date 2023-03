Marvel Studios e Jonathan Majors | grosso guaio nel MCU

(Di lunedì 27 marzo 2023) Periodo sfortunato per il progetto cinematografico di Kevin Feige, che a seconda di come evolverà la vicenda mediatica e giudiziale dell'interprete di Kang il Conquistatore potrebbe arrivare a prendere drastiche decisioni. Il polverone intorno aipotrebbe ingrandirsi ancora di più. Analizzando la situazione in tempo reale, giorni fa riflettevamo sui cambiamenti in corso nella società, tanto in termini produttivi quanto strutturali. Partendo dal posticipo di Thes e dai ritardi che subiranno sia la seconda stagione di Loki che Secret Invasion su Disney+, nel nostro speciale dedicato alle criticitàdel momento abbiamo sottolineato come il licenziamento di Victoria Alonso, il ritorno di Bob Iger e gli slittamenti sopra citati rientrassero tutti in uno slittamento obbligato verso una ben ...

Il polverone intorno aipotrebbe ingrandirsi ancora di più. Analizzando la situazione in tempo reale, giorni fa riflettevamo sui cambiamenti in corso nella società, tanto in termini produttivi quanto ...A gennaio scorso era circolata una voce cheavesse rimosso il personaggio dal film, ma è stata smentita dallo stesso account che l'aveva diffusa. Durante un'intervista con Extra TV, l'...... i nuovi CEO dei DC, sebbene non faccia parte del piano di rinnovamento dell'azienda che ... Come è ormai usanza per le pellicole della rivale, anche Shazam! Furia degli Dei ...

Victoria Alonso: nuove voci sull'uscita di scena dai Marvel Studios BadTaste.it Cinema

Il polverone intorno ai Marvel Studios potrebbe ingrandirsi ancora di più. Analizzando la situazione in tempo reale, giorni fa riflettevamo sui cambiamenti in corso nella società, tanto in termini ...A metà marzo 2023 si è saputo che Deborah Ann Woll non avrebbe ripreso il suo ruolo di Karen Page nella serie TV Marvel Studios Daredevil: Born Again. Non si sa ancora se il personaggio avrà un nuovo ...