Marta Zoboli chiude la stagione del Teatro Ferrari di Camposampiero

(Di lunedì 27 marzo 2023) Laserale del“Ilper tutti” che ha aperto lo scorso 12 novembre con il tutto esaurito di Natalino Balasso e ha raccolto un successo dietro l’altro nei 6 mesi di programmazione realizzati, si concluderà sabato 1° aprile con. La, attrice comica divenuta nota grazie al programma Zelig Off dove ha partecipato nel 2010 in coppia con Gianluca De Angelis e con il quale ha condiviso un bel percorso artistico, anche nel palinsesto di Comedy Central, nella sua carriera ha recitato molto in, in tv e al cinema. Nota al grande pubblico anche per la sua partecipazione dal 2014 al 2018 a Caterpillar su Radio 2. Aporterà questo fine settimana “Simply the best”, uno spettacolo ...

Prosegue la stagione del Teatro CorTe di Coriano : ad andare in scena sabato 4 febbraio (ore 21:15) sono e Gianluca De Angelis in Strapazzami di coccole . In questo spettacolo, e Gianluca cercano di cogliere tutte le sfumature dell'amore dal rosa porcellino al rosso Barbera.

Simply The Best. Marta Zoboli al Teatro Corsini con uno spettacolo ... Agenzia Impress

