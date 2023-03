Marquez salterà il GP d’Argentina (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’intervento chirurgico per riparare la frattura del primo metacarpo della mano destra, Marc Marquez salterà il secondo round del Campionato del Mondo MotoGP 2023. Al rientro in Spagna per ulteriori controlli, a Marc Marquez è stata diagnosticata una frattura intrarticolare scomposta della base del primo metacarpo del pollice della mano destra. Il pilota numero 93 è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, con il dottor Ignacio Roger de Oña a capo di un’équipe composta dal dottor Samuel Antuña e dal dottor Andrea Garcia Villanueva. L’intervento consisteva in una riduzione chiusa della frattura e nella fissazione interna della stessa con due viti ed è passato senza incidenti. Marc Marquez e il Team Repsol Honda hanno deciso che l’otto volte ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo l’intervento chirurgico per riparare la frattura del primo metacarpo della mano destra, Marcil secondo round del Campionato del Mondo MotoGP 2023. Al rientro in Spagna per ulteriori controlli, a Marcè stata diagnosticata una frattura intrarticolare scomposta della base del primo metacarpo del pollice della mano destra. Il pilota numero 93 è stato immediatamente sottoposto a un intervento chirurgico presso l’Ospedale Ruber Internacional di Madrid, con il dottor Ignacio Roger de Oña a capo di un’équipe composta dal dottor Samuel Antuña e dal dottor Andrea Garcia Villanueva. L’intervento consisteva in una riduzione chiusa della frattura e nella fissazione interna della stessa con due viti ed è passato senza incidenti. Marce il Team Repsol Honda hanno deciso che l’otto volte ...

