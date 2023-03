Mario Brega, la sua tomba dove si trova? (Di lunedì 27 marzo 2023) Se siete stati dei fan del mitico Mario Brega, probabilmente vi starete chiedendo dove si trova la sua tomba, magari anche per andargli a rendere omaggio. L’attore romano è sepolto nel Cimitero Monumentale del Verano a Roma. Più precisamente nel Nuovo Reparto, riquadro 58, tomba a terra 27 “Alfredo Di Salvo”. Insieme a Brega, il cui vero nome era Florestano, è sepolto anche suo fratello Valeriano. La tomba di Mario Brega (Florestano Brega) al Cimitero Monumentale del Verano, a RomaIn questo cimitero sono sepolte tantissime star del cinema e del teatro, tra cui spiccano Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Monica Vitti, Vittorio De Sica ed Eduardo De ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 27 marzo 2023) Se siete stati dei fan del mitico, probabilmente vi starete chiedendosila sua, magari anche per andargli a rendere omaggio. L’attore romano è sepolto nel Cimitero Monumentale del Verano a Roma. Più precisamente nel Nuovo Reparto, riquadro 58,a terra 27 “Alfredo Di Salvo”. Insieme a, il cui vero nome era Florestano, è sepolto anche suo fratello Valeriano. Ladi(Florestano) al Cimitero Monumentale del Verano, a RomaIn questo cimitero sono sepolte tantissime star del cinema e del teatro, tra cui spiccano Vittorio Gassman, Marcello Mastroianni, Nino Manfredi, Alberto Sordi, Monica Vitti, Vittorio De Sica ed Eduardo De ...

