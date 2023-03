Mare Fuori 3: spiegazione del finale della serie tv (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo dodici episodi e qualche mese in cui è stato sulla bocca di tutti, Mare Fuori 3 si è concluso mercoledì scorso, 22 marzo, con la messa in onda del finale della serie su Rai Due. Vediamo come Kubra si decida ad affrontare Beppe e Silvia ottiene la scarcerazione immediata, passando per Cardiotrap e Giulia che discutono sul brano che il ragazzo ha scritto, fino ad arrivare ai confronti finali di Carmine e Rosa con i rispettivi genitori, boss delle due fazioni mafiose che comandano l’IPM: Ricci e Di Salvo. Riuscirà l’amore tra Rosa e Carmine a stabilire una tregua nella lotta tra le due famiglie rivali? Che fine farà la relazione tra Filippo e Naditza, ora che il ragazzo aspetta di essere trasferito a Milano? Edoardo si salverà o è ferito troppo gravemente? Rispondiamo a tutte queste domande nella ... Leggi su cinemaserietv (Di lunedì 27 marzo 2023) Dopo dodici episodi e qualche mese in cui è stato sulla bocca di tutti,3 si è concluso mercoledì scorso, 22 marzo, con la messa in onda delsu Rai Due. Vediamo come Kubra si decida ad affrontare Beppe e Silvia ottiene la scarcerazione immediata, passando per Cardiotrap e Giulia che discutono sul brano che il ragazzo ha scritto, fino ad arrivare ai confronti finali di Carmine e Rosa con i rispettivi genitori, boss delle due fazioni mafiose che comandano l’IPM: Ricci e Di Salvo. Riuscirà l’amore tra Rosa e Carmine a stabilire una tregua nella lotta tra le due famiglie rivali? Che fine farà la relazione tra Filippo e Naditza, ora che il ragazzo aspetta di essere trasferito a Milano? Edoardo si salverà o è ferito troppo gravemente? Rispondiamo a tutte queste domande nella ...

