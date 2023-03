Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mattiabuonocore : Marco Tombolini nuovo CEO di Fremantle - bizcommunityit : Marco Tombolini nuovo Ceo di Fremantle Italia #CEO - bizcommunityit : Marco Tombolini nuovo Ceo di Fremantle Italia - Tv #CEO -

Fremantle annuncia tramite un comunicato stampa il nuovo assetto aziendale e la promozione dia CEO di Fremantle Italia . "È una fortuna far parte di un team come quello di Fremantle nelle cui ambizioni mi rispecchio pienamente", ha commentato. "Sono felice e onorato ...Fremantle annuncia oggi un nuovo assetto aziendale con la promozione dia CEO di Fremantle Italia.prenderà in mano il timone di tutte le aree e funzioni dell'azienda e il management di prima linea di Fremantle Italia riporterà direttamente a lui.da co - ceo con Gabriele Immirzi diventa uni ceo di Fremantle Italia . Gabriele Immirzi è da poco passato al ruolo di co - ceo con Lorenzo Mieli in The Apartment Pictures, società ...

Marco Tombolini nuovo Ceo di Fremantle Italia - Tv Agenzia ANSA

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Marco Tombolini è stato nominato CEO di Fremantle Italia. Fremantle annuncia oggi il nuovo assetto aziendale con la promozione di Tombolini che prenderà in mano il timone di ...Fremantle annuncia oggi un nuovo assetto aziendale con la promozione a CEO di Fremantle Italia di Marco Tombolini. Che prenderà in mano il timone di tutte le aree e funzioni dell’azienda e il ...