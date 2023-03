Marco Masini ospite al contest “Promuovi la tua musica” (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA – Toccherà diverse città d’Italia il tour contest “Promuovi la tua musica”, prodotto da Fanya Di Croce. La cantautrice milanese prosegue il suo impegno per la valorizzazione degli artisti emergenti. Con la sua creatività Fanya Di Croce ha aperto uno squarcio contemporaneo nel mondo statico della musica emergente. Sono oltre 3000 gli artisti che negli anni hanno calcato il palco di Promuovi La Tua musica in diverse città d’Italia. L’edizione 2023 vedrà sul palco di “Promuovi La Tua musica”, il prossimo 3 giugno al teatro Marrucino di Chieti, Marco Masini, che vanta successi della musica italiana, divenuti classici, come “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai” e “Bella stronza”. Il cantautore ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 marzo 2023) ROMA – Toccherà diverse città d’Italia il tourla tua”, prodotto da Fanya Di Croce. La cantautrice milanese prosegue il suo impegno per la valorizzazione degli artisti emergenti. Con la sua creatività Fanya Di Croce ha aperto uno squarcio contemporaneo nel mondo statico dellaemergente. Sono oltre 3000 gli artisti che negli anni hanno calcato il palco diLa Tuain diverse città d’Italia. L’edizione 2023 vedrà sul palco di “La Tua”, il prossimo 3 giugno al teatro Marrucino di Chieti,, che vanta successi dellaitaliana, divenuti classici, come “Ci vorrebbe il mare”, “T’innamorerai” e “Bella stronza”. Il cantautore ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lopinionista : Marco Masini ospite al contest “Promuovi la tua musica” - stefanodonno75 : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Paura d'amare di Marco Masini - stefanodonno75 : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : L'amore sia con te di Marco Masini - possinoammazza : @SalvOasi Alle tastiere Marco Masini - CaputoItalo : Love is better Love is Life da un'idea di Stefano Donno : Paura d'amare di Marco Masini -