Marco Bezzecchi non sta nella pelle | “Ora penso all’Argentina”

(Di lunedì 27 marzo 2023) Meritato e grandioso. Questi sono gli appellativi che meglio descrivono la grande prestazione messa in pista dache ha conquistato il gradino più basso del podio del Gran Premio di Portogallo con la sua VR46 Racing Team. Un avvio di stagione davvero fantastico per la squadra di Valentino Rossi e per tutta la famiglia di Ducati che è riuscita, nel primo appuntamento della MotoGP, a piazzare quattro moto su cinque (la quinta è comunque italiana con il secondo posto di Maverick Vinales su Aprilia) nelle prime posizioni. Le dichiarazioni didopo il terzo posto su VR46 Racing Team (Creidt foto – VR46 Racing Team pagina Facebook)“Sono molto felice, ieri ho commesso un errore ma ero comunque veloce; sapevo che la partenza sarebbe stata la chiave e sono partito molto bene – ha detto ...

Fabio Quartararo ehanno apertamente parlato di giungla con il pilota Yamaha che ha già pronosticato che presto ci sarà un grosso incidente in una Sprint. Lo strike di Marc Marquez in ...Completa la festa italiana, il pilota del team VR46 che torna sul podio dopo 9 mesi.si lascia alle spalle l'epilogo anzitempo della sprint di ieri e conquista il terzo gradino del podio al GP del Portogallo, prima gara della stagione 2023. In sella alla Ducati ...

Il Dottore, presente nel paddock durante la prima domenica di gara del 2023, ha voluto celebrare il grande risultato del campione in carica e il terzo posto di Marco Bezzecchi , Rookie of the Year ...Altra accoppiata meritatamente sul podio è quella composta da Marco Bezzecchi e dal Team Mooney VR46. Assieme hanno messo a frutto il lavoro dei test e l'esperienza, amara, fatta nella Sprint. Dal ...