Marchisio ha già il suo erede designato: Juventus pazza di lui (Di lunedì 27 marzo 2023) Claudio Marchisio è stato uno dei gioielli della Juventus degli ultimi anni, ma ora la Signora sempre aver trovato il suo degno erede. Crescere nel settore giovanile e poi esordire in prima squadra ha un sapore diverso rispetto a coloro che arrivano dopo anni in giro per il mondo. Si instaura anche un rapporto speciale con la tifoseria, proprio come quello che era nato tra la Juventus e Claudio Marchisio. Il Principino è stato un centrocampista di livello altissimo, capace di segnare e di impostare il gioco, oltre che recupera un’infinità di palloni. Si è trattato di un momento durissimo per tutti quando si è gravemente infortunato nel 2016 contro il Palermo. Claudio Marchisio (Fonte: LaPresse)Madama però non ha mai smesso di cercare un suo possibile erede, un altro ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 marzo 2023) Claudioè stato uno dei gioielli delladegli ultimi anni, ma ora la Signora sempre aver trovato il suo degno. Crescere nel settore giovanile e poi esordire in prima squadra ha un sapore diverso rispetto a coloro che arrivano dopo anni in giro per il mondo. Si instaura anche un rapporto speciale con la tifoseria, proprio come quello che era nato tra lae Claudio. Il Principino è stato un centrocampista di livello altissimo, capace di segnare e di impostare il gioco, oltre che recupera un’infinità di palloni. Si è trattato di un momento durissimo per tutti quando si è gravemente infortunato nel 2016 contro il Palermo. Claudio(Fonte: LaPresse)Madama però non ha mai smesso di cercare un suo possibile, un altro ...

